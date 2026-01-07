Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unbekannte Täter entwenden Kfz-Anhänger: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Samstag (3. Januar 2026) wurde gegen 15:00 Uhr an der Römerstraße in Straelen ein Kfz-Anhänger entwendet. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der Anhänger, welcher das amtliche Kennzeichen "GEL-XK666" trug, mit einem Kastenschloss gesichert und in einem Carport abgestellt war, von einem weißen Sprinter entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp)

