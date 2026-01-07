PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Türschloss beschädigt: Täter entwenden Werkzeuge

Goch-Pfalzdorf (ots)

Im Zeitraum von Montag (5. Januar 2026), 20:00 Uhr und Dienstag (6. Januar 2026), 13:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu einem Gebäude an der Kirchstraße in Goch. Die Täter beschädigten das Schloss einer Tür und entwendeten aus einem Raum mehrere Werkzeuge (u.a. zwei Kettensägen sowie Ersatzschwerter für die Säge).

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

