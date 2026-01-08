Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Zutritt zu Container verschafft: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge

Kerken-Aldekerk (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (30. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Mittwoch (7. Januar 2026), 16:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Container. Der oder die Täter beschädigten die Tür des Containers am Ackermansfeld in Kerken und entwendeten mehrere Werkzeuge (u.a. eine Flex sowie eine Kreissäge).

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell