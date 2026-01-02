Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall vor der Jahreswende - eine schwer verletzte Person

Vettweiß (ots)

Am Mittwoch (31.12.2025) kam es im Kreisverkehr an der B56 / K28 zu einem Alleinunfall. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann aus Düren gegen 23:20 Uhr die B56 mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Froitzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw auf dem baulich erhöhten Kreisverkehr an der B56 / K28 zum Stillstand. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen verbrachte den 28-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Da es Hinweise auf einen Alkoholkonsum gab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 16.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell