PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall vor der Jahreswende - eine schwer verletzte Person

Vettweiß (ots)

Am Mittwoch (31.12.2025) kam es im Kreisverkehr an der B56 / K28 zu einem Alleinunfall. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann aus Düren gegen 23:20 Uhr die B56 mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Froitzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw auf dem baulich erhöhten Kreisverkehr an der B56 / K28 zum Stillstand. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen verbrachte den 28-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Da es Hinweise auf einen Alkoholkonsum gab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 16.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:47

    POL-DN: Gefährlicher Trend: Lachgaskonsum - Fünf Verletzte nach Unfall

    Düren (ots) - Am Mittwochnachmittag (31.12.2025) kam es auf der Aachener Straße auf Höhe des Einmündungsbereichs zur Valencienner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Aachener Straße in Richtung Monschauer Straße. Mit ihm im Pkw ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:46

    POL-DN: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Inden (ots) - Am Mittwoch (31.12.2025) kam es gegen 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Goltsteinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Inden die Goltsteinstraße aus Richtung Lamersdorf kommend. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes bemerkte sie nach eigenen Angaben erst im ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:44

    POL-DN: Verkehrsunfallflucht am Neujahrsmorgen

    Nideggen (ots) - Am Neujahrsmorgen (01.01.2025) kam es gegen 08:30 Uhr auf der Rather Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Rather Straße in Fahrtrichtung Neuweg, als es zu einem Verkehrsunfall kam. Das Fahrzeug prallte gegen einen Zaun. Ein Zeuge nahm einen lauten Knall wahr und stellte anschließend das verunfallte Fahrzeug sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren