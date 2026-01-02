PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Inden (ots)

Am Mittwoch (31.12.2025) kam es gegen 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Goltsteinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Inden die Goltsteinstraße aus Richtung Lamersdorf kommend. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes bemerkte sie nach eigenen Angaben erst im letzten Moment einen 34-jährigen Fußgänger, ebenfalls aus Inden.

Die Fahrerin leitete sofort eine Bremsung ein, der Fußgänger versuchte noch, zur Seite zu springen. Dennoch kam es zu einerm Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger. Der 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

