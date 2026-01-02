Polizei Düren

POL-DN: Gartenhaus fängt Feuer - die Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Am Donnerstagabend (01.01.2026) brannte aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße "Ostring" das Dach eines Gartenhauses.

Gegen 23:00 Uhr vernahm eine aufmerksame Zeugin seltsame Geräusche aus einem angrenzenden Garten. Als sie nachschaute, woher die Geräusche kommen, stellte sie fest, dass das Dach eines Gartenhauses Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr erschien vor Ort und löschte den Brand. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1000,- Euro.

Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell