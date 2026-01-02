PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Bilanz der Silvesternacht 2025/2026

Kreis Düren (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (31.12.2025), 18:00 Uhr, bis Mittwoch (01.01.2026), 06:00 Uhr, verzeichnete die Leitstelle der Polizei Düren insgesamt 103 polizeiliche Einsätze im Rahmen des Spät- und Nachtdienstes. Damit lag die Gesamtzahl der Einsätze unter dem Niveau des Vorjahres, in dem noch 132 Einsätze zu verzeichnen waren.

Von den 103 bearbeiteten Einsatzlagen standen 58 Einsätze in unmittelbarem Zusammenhang mit der Silvesternacht (Vorjahr: 46). Die Einsatzschwerpunkte lagen vor allem im Bereich von Ruhestörungen, kleineren Streitigkeiten sowie einzelnen Körperverletzungs- und Branddelikten. Konkret wurden die Beamtinnen und Beamten unter anderem zu zehn Ruhestörungen, vier Streitigkeiten, sechs Brandgeschehen sowie vier Körperverletzungen gerufen. Zudem kam es zu 16 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (29 Einsätze) darstellt.

Insgesamt verlief die Silvesternacht im Kreis Düren vergleichsweise ruhig. Zwar stieg die Zahl der Einsätze mit direktem Silvesterbezug leicht an, gleichzeitig gingen insbesondere Einsätze im Zusammenhang mit Feuerwerk spürbar zurück. Die Polizei zieht daher eine insgesamt positive Bilanz und bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das größtenteils rücksichtsvolle Verhalten zum Jahreswechsel.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 11:11

    POL-DN: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Kind

    Düren (ots) - Am Montag (29.12.2025) kam es auf einem Feldweg, der von der Stockheimer Landstraße abgeht, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kind. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Düren den Feldweg mit seinem Fahrrad in Richtung Stockheimer Landstraße. Im Verlauf des Feldwegs parkte in Blickrichtung Stockheimer Landstraße linksseitig ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:09

    POL-DN: Wohnungseinbruch - Die Polizei sucht Zeugen

    Aldenhoven (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag (26.12.2025, 14:00 Uhr) und Montag (29.12.2025, 09:00 Uhr) wurde die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frauenrather Straße das Ziel von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Erdgeschosswohnung. Auf der Suche nach Diebesgut wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwenden konnten die Täter eine Schmuckkassette. Zeugen, die im genannten ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:08

    POL-DN: Raub auf offener Straße - Zeugen gesucht

    Düren (ots) - Am Montag (29.12.2025) kam es im Verlauf des Steinwegs zu einem Raub. Eine Dame im Alter von 87 Jahren wurde von mindestens einem Unbekannten angegriffen. Die 87-Jährige war gegen 12:10 Uhr zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ihr von hinten eine Einkaufstasche aus der Hand gerissen. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Aufgrund des Sturzgeschehens konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren