Polizei Düren

POL-DN: Bilanz der Silvesternacht 2025/2026

Kreis Düren (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (31.12.2025), 18:00 Uhr, bis Mittwoch (01.01.2026), 06:00 Uhr, verzeichnete die Leitstelle der Polizei Düren insgesamt 103 polizeiliche Einsätze im Rahmen des Spät- und Nachtdienstes. Damit lag die Gesamtzahl der Einsätze unter dem Niveau des Vorjahres, in dem noch 132 Einsätze zu verzeichnen waren.

Von den 103 bearbeiteten Einsatzlagen standen 58 Einsätze in unmittelbarem Zusammenhang mit der Silvesternacht (Vorjahr: 46). Die Einsatzschwerpunkte lagen vor allem im Bereich von Ruhestörungen, kleineren Streitigkeiten sowie einzelnen Körperverletzungs- und Branddelikten. Konkret wurden die Beamtinnen und Beamten unter anderem zu zehn Ruhestörungen, vier Streitigkeiten, sechs Brandgeschehen sowie vier Körperverletzungen gerufen. Zudem kam es zu 16 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (29 Einsätze) darstellt.

Insgesamt verlief die Silvesternacht im Kreis Düren vergleichsweise ruhig. Zwar stieg die Zahl der Einsätze mit direktem Silvesterbezug leicht an, gleichzeitig gingen insbesondere Einsätze im Zusammenhang mit Feuerwerk spürbar zurück. Die Polizei zieht daher eine insgesamt positive Bilanz und bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das größtenteils rücksichtsvolle Verhalten zum Jahreswechsel.

