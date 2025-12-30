PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Kind

Düren (ots)

Am Montag (29.12.2025) kam es auf einem Feldweg, der von der Stockheimer Landstraße abgeht, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kind. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Düren den Feldweg mit seinem Fahrrad in Richtung Stockheimer Landstraße. Im Verlauf des Feldwegs parkte in Blickrichtung Stockheimer Landstraße linksseitig ein Pkw. Plötzlich trat ein 5-jähriges Mädchen aus Zülpich hinter dem Pkw hervor und beabsichtigte, den Feldweg zu überqueren. Dem Dürener gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und es kam zur Kollision der beiden. Die 5-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

