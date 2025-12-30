PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Wohnungseinbruch - Die Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (26.12.2025, 14:00 Uhr) und Montag (29.12.2025, 09:00 Uhr) wurde die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frauenrather Straße das Ziel von Einbrechern.

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Erdgeschosswohnung. Auf der Suche nach Diebesgut wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwenden konnten die Täter eine Schmuckkassette.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Frauenrather Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit einer Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

