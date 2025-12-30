Polizei Düren

POL-DN: Raub auf offener Straße - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Montag (29.12.2025) kam es im Verlauf des Steinwegs zu einem Raub. Eine Dame im Alter von 87 Jahren wurde von mindestens einem Unbekannten angegriffen.

Die 87-Jährige war gegen 12:10 Uhr zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ihr von hinten eine Einkaufstasche aus der Hand gerissen. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Aufgrund des Sturzgeschehens konnte sie keine weiteren Angaben zum Täter machen. Der oder die Täter konnten unter anderem mit einem Portemonnaie samt Bargeld und einem Smartphone in unbekannte Richtung flüchten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

