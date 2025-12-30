Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Montag (29.12.2025) kam es in einem Supermarkt an der Fritz-Erler-Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 59-jähriger Mitarbeiter des Supermarkts gab an, auf den Videoaufzeichnungen beobachtet zu haben, wie ein unbekannter Mann Ware in seinen Rucksack steckte. Als der Mitarbeiter den Tatverdächtigen im Kassenbereich ansprach und zur Rede stellen wollte, reagierte dieser verbal aggressiv und unkooperativ. Zwei Zeugen - ein 30-Jähriger und ein 17-Jähriger aus Düren - kamen hinzu und unterstützten den Mitarbeiter. Gemeinsam versuchten sie, den Tatverdächtigen zur Personalienfeststellung in ein Büro zu bringen. Der Mann sperrte sich jedoch und versuchte, das Geschäft zu verlassen. In der Folge kam es zu einer Rangelei, bei der es zunächst gelang, den Tatverdächtigen in das Büro zu bringen.

Dort randalierte der Mann weiter und konnte sich schließlich erneut aus dem Büro entfernen. Als der Mitarbeiter und die beiden Zeugen versuchten, ihn am Verlassen des Geschäfts zu hindern, kam es abermals zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei biss der Tatverdächtige dem 59-jährigen Mitarbeiter in die rechte Hand. In der Folge ließ der Mitarbeiter von dem Tatverdächtigen ab, der anschließend samt mutmaßlichem Diebesgut in unbekannte Richtung flüchtete. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht festgestellt werden, um welche Waren es sich handelte und in welcher Höhe ein Schaden entstand.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 20 bis 30 Jahre alt - kurze schwarze Haare - Drei-Tage-Bart - hellblaue Jeansjacke - schwarze Jogginghose - graue Schuhe - dunkler Rucksack

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell