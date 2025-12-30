Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Fabrikgebäude - Buntmetalle entwendet

Düren (ots)

Zwischen Heiligabend (24.12.2025) und Montagmorgen (29.12.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Fabrik in der Veldener Straße.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr am Heiligabend und 06:00 Uhr am Montagmorgen Zutritt zu dem Firmengelände. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Türen zu Werkshallen und Büroräumen und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Die Täter entwendeten unter anderem Buntmetalle. In welchem Umfang und in welcher Höhe ein Schaden entstanden ist, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Aufgrund des Gewichts der entwendeten Metalle ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Veldener Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

