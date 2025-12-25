PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Pkw auf Abwegen

Nideggen Hürtgenwald (ots)

Nicht schlecht gestaunt haben zwei Polizeibeamte aus Kreuzau, als sie am Dienstagabend (23.12.2025 gegen 16:55 Uhr) mit dem Streifenwagen den Bahnübergang der Rurtalbahn zwischen Nideggen-Brück und Hürtgenwald-Zerkall überquerten. Mehrere Meter abseits der unbeleuchteten Fahrbahn stand ein Kleinwagen auf dem Bahngleisen in Richtung Zerkall. Die 46jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Heinsberg stieg gerade aus ihrem Fahrzeug aus. Die Rurtalbahn wurde umgehend informiert und stoppte den Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt. Die Beamten bemerkten schnell, dass die Dame deutlich nach Alkohol roch. Einen Atemalkoholtest verweigerte die Frau. Da aber auch weitere Anzeichen für Alkoholkonsum vorhanden waren, wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen von den Gleisen geborgen. Nach Beendigung der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben. Die eingesetzten Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

