POL-DN: Unfall im Einmündungsbereich - eine Person leicht verletzt
Hürtgenwald (ots)
Am Montagmittag (22.12.2025) kam es im Einmündungsbereich Dürener Straße / Waldweg zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.
Gegen 11:55 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Hürtgenwald mit seinem Pkw die Straße "Waldweg" in Fahrtrichtung Dürener Straße. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er, nach links in Richtung B399 abzubiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben eine 79-jährige Frau aus Hürtgenwald, die zeitgleich mit ihrem Pkw die Dürener Straße aus Richtung B399 befuhr. Durch den Aufprall wurde die 79-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 7.600,- Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell