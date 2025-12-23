Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Zwischen Sonntag (21.12.2025, 19:30 Uhr) und Montag (22.12.2025, 13:30 Uhr) wurde ein Reihenhaus in der Straße "Am Brückenkopf" das Ziel von Einbrechern.

Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden Schubladen sowie ein Schrank geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an der Tatörtlichkeit und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Am Brückenkopf" gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

