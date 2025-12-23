PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Unbekannte entfernen Verkehrszeichen

Jülich (ots)

An einer Baustelle in der Kreuzstraße entfernten unbekannte Tatverdächtige eine Warnbake. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin überfuhr den auf der Fahrbahn zurückgelassenen Schilderfuß und beschädigte dabei ihr Fahrzeug.

Gegen 07:00 Uhr war die junge Frau aus Jülich bei herrschender Dunkelheit auf der Kreuzstraße in Richtung Patterner Gasse unterwegs als sie plötzlich einen heftigen Schlag am Fahrzeug bemerkte. Als sie die Örtlichkeit genauer in Augenschein nahm, bemerkte sie neben einer Fräskante im Asphalt den schwarzen Fuß eines Verkehrszeichens auf der Fahrbahn, über den sie gefahren war. Das zugehörige Verkehrszeichen, welches vor der Fräskante warnen sollte, war offensichtlich zuvor durch Unbekannte entfernt worden. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

