Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Lamersdorf - die Polizei sucht Zeugen

Inden (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Sonntag (21.12.2025) in der Weststraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt und flüchteten mit bislang nicht geklärter Tatbeute.

Die Täter nutzten eine kurze Abwesenheit der Geschädigten zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, um ihre Tat zu begehen. Nachdem ihnen der gewaltsame Zutritt zum Haus gelungen war, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Was genau entwendet wurde, konnten die Geschädigten bei der Tatortaufnahme nicht genau angeben. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

