POL-DN: Fußgänger touchiert und weggefahren - die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Durch die Kollision mit einem Pkw wurde am Donnerstagmorgen (18.12.2025) eine 19-jähriger Frau aus Jülich auf dem Von-Schöfer-Ring leicht verletzt. Der beteiligte Fahrzeugführer hielt sein Fahrzeug nach der Kollision kurz an, entfernte sich dann aber dennoch von der Unfallstelle.

Gegen 08:30 Uhr überquerte die junge Frau aus Jülich von der Haubourdinstraße aus kommend, den Von-Schöfer-Ring über die dortige Fußgängerinsel. Beim Überqueren der Fahrbahn kam es zu einer leichten Kollision mit einem Pkw. Die Fußgängerin wurde dabei an der Hüfte getroffen und stürzte. Nachdem sie selbständig aufgestanden war konnte sie beobachten, dass der Pkw zunächst einige Meter weiter anhielt. Nachdem die Beifahrerin kurz ausgestiegen war und sich nach dem Wohlergehen der Fußgängerin erkundigt hatte, stieg sie, wie auch der männliche Fahrer, wieder in den Pkw ein. Danach entfernte sich das Fahrzeug in Richtung des nahen Verbrauchermarktes. Die Geschädigte wurde durch die Kollision leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei bittet den flüchtigen Fahrzeugführer oder Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können, sich unter der Telefonnummer 02421-949 0 zu melden.

