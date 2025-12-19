PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Gemeinsamer Aktionstag: Stadt Düren und Polizei kontrollieren E-Scooter-Fahrverbot

Düren (ots)

Mit einem gemeinsamen Aktionstag haben das Ordnungsamt der Stadt Düren und die Polizei am Donnerstag (18.12.2025) das bestehende E-Scooter-Fahrverbot in der Dürener Fußgängerzone kontrolliert. Ziel der Maßnahme war es, auf die geltenden Regelungen aufmerksam zu machen und die Sicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern zu erhöhen.

An mehreren Stellen in der Innenstadt wurden Kontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Sensibilisierung und Prävention. Die neue Beschilderung zeigte bereits Wirkung: Viele E-Scooter-Nutzende schoben ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß durch die Fußgängerzone. Lediglich in drei Fällen kam es zu Verstößen. Gegen drei jüngere Personen wurden zwei Verwarngelder sowie eine schriftliche Verwarnung ausgesprochen. Zudem wurden die Betroffenen vor Ort nochmals über die geltenden Regelungen informiert und für die Gefahren des verbotswidrigen Befahrens sensibilisiert. Die Aktion stieß bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern auf positive Resonanz. Viele begrüßten die Kontrollen ausdrücklich und äußerten Zustimmung zu den Maßnahmen. Ordnungsamt und Polizei ziehen ein positives Fazit und kündigen an, das E-Scooter-Fahrverbot auch künftig zu kontrollieren, um die Sicherheit in der Innenstadt weiter zu verbessern.

