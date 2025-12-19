Polizei Düren

POL-DN: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter und Polizisten aus - Polizei warnt und bittet um Hinweise

Kreis Düren (ots)

Im Kreis Düren kam es in den vergangenen Wochen zu mehreren Betrugsfällen, bei denen sich Täter telefonisch als Bankmitarbeiter oder Polizeibeamte ausgaben. Besonders ältere Menschen wurden gezielt angesprochen.

Am Donnerstagabend versuchten Unbekannte, einen 83-jährigen Mann aus Nörvenich um sein Vermögen zu bringen. Gegen 20:00 Uhr erhielt der Senior einen Anruf eines Mannes, der fließend Deutsch sprach und sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Der Anrufer behauptete, das Konto des Geschädigten sei Ziel eines Hackerangriffs geworden und es seien bereits unberechtigte Überweisungen erfolgt. Um diese angeblich rückgängig zu machen, forderte er den Mann auf, Bankdaten preiszugeben und TAN-Vorgänge zu bestätigen. Zudem verschafften sich die Täter Zugriff auf den PC-Bildschirm des Geschädigten. Der 83-Jährige wurde misstrauisch, beendete das Gespräch und verständigte umgehend die Polizei. Gemeinsam mit den eingesetzten Beamten sperrte er sein Online-Banking. Ein finanzieller Schaden entstand nach derzeitigem Stand nicht. Bereits im Oktober kam es zu einem vollendeten Betrug zum Nachteil einer 81-jährigen Frau aus Merzenich, der der Polizei erst am Donnerstag (18.12.2025) bekannt wurde. Am 28.10.2025 erhielt die Frau einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter der Polizei Düren ausgab. Unter dem Vorwand eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft erkundigte sich der Anrufer nach dem Inhalt ihres Bankschließfachs. Nach mehreren Telefonaten und der Einbindung weiterer angeblicher Polizeibeamter gab die Seniorin schließlich an, dass sich dort Sparbücher, Gold und Bargeld im oberen fünfstelligen Eurobereich befänden. In der Folge wurde die Geschädigte angewiesen, ihr Schließfach aufzusuchen und den Inhalt mit nach Hause zu nehmen, während das Telefonat durchgehend aufrechterhalten werden sollte. Später wurde sie aufgefordert, die Wertgegenstände in einem Beutel vor ihrem Haus zwischen ihren Mülltonnen abzulegen. Die Frau beobachtete anschließend, wie eine augenscheinlich weibliche Person den Beutel an sich nahm und die Örtlichkeit verließ. Die Person wurde wie folgt beschrieben: - weiblich - ca. 160 cm groß - schlanke Figur - dunkelblaue Bekleidung

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am 28.10.2025 in der Ortslage Merzenich eine entsprechende Person beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Präventionshinweise der Polizei: - Banken und Polizei fordern niemals telefonisch zur Herausgabe von Kontodaten, PINs oder TANs auf. - Geben Sie niemals persönliche Daten oder Zugangsdaten weiter. - Lassen Sie keine fremden Personen auf Ihren Computer zugreifen. - Beenden Sie verdächtige Telefonate sofort und legen Sie auf. - Kontaktieren Sie Angehörige, Ihre Bank oder die Polizei über offizielle Rufnummern oder den Notruf 110. - Sprechen Sie insbesondere mit älteren Familienangehörigen über diese Betrugsmaschen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell