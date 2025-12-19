Polizei Düren

POL-DN: Heumiete abgebrannt - die Polizei sucht Zeugen

Langerwehe (ots)

Beim Brand einer Heumiete in Hamich entstand in der Nacht zum Freitag (19.12.2025) in Höhe von mehreren Tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 00:55 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei den Notruf, dass im Römerweg eine Heumiete brennen soll. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass insgesamt 64 in Folie verpackte Heuballen brannten, die dort auf einem frei zugänglichen Feld lagerten. Ein Ablöschen der brennenden Ballen war nicht mehr möglich, so dass sich Feuerwehr und der geschädigte Landwirt darauf konzentrierten, weitere Schäden zu verhindern. Da nach Einschätzung der Feuerwehr eine Selbstentzündung unwahrscheinlich erscheint, ermittelt nun die Polizei zur Brandursache. Der durch den Brand entstandene Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell