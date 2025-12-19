Polizei Düren

POL-DN: Große Resonanz beim Weihnachtsmalwettbewerb der Polizei Düren

Düren

Auch in diesem Jahr hat die Polizei Düren ihren traditionellen Weihnachtsmalwettbewerb durchgeführt. Unter dem Motto "Mein Weihnachtsabenteuer mit der Polizei" waren Kinder eingeladen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Resonanz übertraf dabei alle Erwartungen: Mit 105 eingereichten Bildern wurde ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet.

Die beeindruckenden Kunstwerke stammen von Kindern im Alter zwischen zwei und elf Jahren - und nicht nur aus dem Kreis Düren. So erreichten die Polizei Düren sogar Einsendungen aus Bayern, genauer gesagt aus Reichenberg. Neben zahlreichen privaten Einsendungen beteiligten sich auch eine komplette Schulklasse der Grundschule Winden sowie viele Kinder der Kindertageseinrichtung St. Monika aus Düren. Der Malwettbewerb wurde damit auch in den Schul- und Kindergartenalltag integriert.

An den ersten drei Adventssonntagen wurden bereits ausgewählte Gewinnerbilder veröffentlicht. Das vierte Gewinnerbild wird planmäßig am kommenden Sonntag (21.12.2025), dem vierten Advent, bekannt gegeben.

Noch bevor dieses letzte Gewinnerbild veröffentlicht wird, besuchten Polizeibeamte am Donnerstag (18.12.2025) bereits alle vier Gewinnerinnen und Gewinner persönlich. Drei Kinder wurden zu Hause überrascht und erhielten dort die exklusive Gelegenheit, einen Streifenwagen aus nächster Nähe kennenzulernen.

Umso größer war die Überraschung bei der vierten Gewinnerin, als die Polizei sie in ihrer Kindertageseinrichtung besuchte- genau dort, von wo aus sie am Weihnachtsmalwettbewerb teilgenommen hatte. Bei diesem Besuch konnten selbstverständlich auch die übrigen Kinder den Streifenwagen kennenlernen.

Alle vier Gewinnerinnen und Gewinner erhielten kleine Geschenke als Anerkennung für ihre kreativen Beiträge.

Mit dem Weihnachtsmalwettbewerb möchte die Polizei Düren Kindern nicht nur eine kreative Plattform bieten, sondern auch Begegnungen schaffen und Nähe vermitteln. Aufgrund der großen Resonanz steht bereits fest: Auch im kommenden Jahr wird es wieder einen Weihnachtsmalwettbewerb der Polizei Düren geben.

