Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Alkoholeinfluss

Düren (ots)

Am Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Oststraße in Düren. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Kerpen kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte einen geparkten Pkw und kam unmittelbar vor einer Hauswand zum Stehen. Beide Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden, wodurch diese nicht mehr fahrbereit waren. Ob der Unfallverursacher die Hauswand beschädigt hatte, konnte mangels Zeugen nicht abschließend geklärt werden. Während der Unfallaufnahme klagte der Unfallverursacher über Schmerzen an seinem Handgelenk. Er gab gegenüber den Beamten an, ein 'Feierabend-Bier' getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Alkoholkonsum. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell