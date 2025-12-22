Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbrüche in Düren am Wochenende

Düren (ots)

Einfamilienhäuser in der Rather Straße, im Pimmenicher Weg und in der Angelastraße gerieten zwischen Freitag (19.12.2025) und Samstag (20.12.2025) in den Fokus von Einbrechern.

In der Rather Straße gelangten unbekannte Täter am 19.12.2025 zwischen 14:55 Uhr und 16:05 Uhr gewaltsam durch eine rückwärtige Tür ins Haus. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 18:50 Uhr, verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter durch eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Pimmenicher Weg. Auf der Suche nach Diebesgut wurde das Haus durchwühlt. Was fehlte, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In der Angelastraße schlugen die Täter am 20.12.2025 gegen 20:50 Uhr zu. Sie gelangten gewaltsam durch eine Garage in die Wohnräume des Einfamilienhaues. Die Geschädigten erhielten einen Alarm auf ihr Handy und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter allerdings schon geflüchtet. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Feiertage wart die Polizei: Die Weihnachtszeit ist besonders lukrativ für Einbrecher, denn es ist oft einfach zu erkennen, ob ein Zuhause leer steht. Um sicherzustellen, dass Weihnachten ein Fest der Freude bleibt und nicht von bösen Überraschungen überschattet wird, gibt die Polizei folgende Tipps, um Einbrüche zu verhindern:

- Türen und Fenster immer verschließen: Auch wenn Sie nur kurz das Haus verlassen, sollten Sie Fenster und Türen vollständig schließen. Gekippte Fenster sind für Einbrecher wie offene Türen! - Das Haus bewohnt wirken lassen: Nutzen Sie Licht, Radio oder Fernseher, um Anwesenheit vorzutäuschen. - Zeitschaltuhren einsetzen: Automatisch gesteuertes Licht oder Rollläden können Diebe abschrecken. - Keine Hinweise in sozialen Netzwerken geben: Vermeiden Sie es, in sozialen Medien zu zeigen, dass Sie nicht zuhause sind. Ihre Liebsten wissen auch ohne Postings, wo Sie sind. - Hausschlüssel sicher verwahren: Verstecken Sie Schlüssel niemals im Außenbereich - Einbrecher finden diese Verstecke schneller, als Sie denken. - Verdächtige Beobachtungen melden: Wenn Ihnen fremde Personen oder verdächtige Aktivitäten in Ihrer Nachbarschaft auffallen, zögern Sie nicht, die Polizei zu kontaktieren. Wir sind rund um die Uhr erreichbar.

Weitere Informationen und eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz erhalten Sie beim Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Telefonnummer 02421/949-8711.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell