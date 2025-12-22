PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Rurstraße wurden am vergangenen Freitag (19.12.2025) insgesamt drei Personen leicht verletzt. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Jülich war mit seinem Pkw bei stockendem Verkehr auf vorausfahrende Fahrzeuge aufgefahren.

Gegen 13:35 Uhr staute sich der Verkehr auf der Großen Rurstraße. Der Unfallverursacher, der wie die beiden anderen Beteiligten aus Richtung Aachener Landstraße in Richtung Neusser Straße unterwegs war, konnte im Kreuzungsbereich zur Kartäuser Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw eines vorausfahrenden 33-Jährigen aus Jülich auf. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin verletzten sich hierbei leicht. Die Wucht des Aufpralls schob den Pkw auf ein davor wartendes Fahrzeug einer 32-jährigen Frau aus Jülich. Auch sie erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.500,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:15

    POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Lamersdorf - die Polizei sucht Zeugen

    Inden (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Sonntag (21.12.2025) in der Weststraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt und flüchteten mit bislang nicht geklärter Tatbeute. Die Täter nutzten eine kurze Abwesenheit der Geschädigten zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, um ihre Tat zu begehen. Nachdem ihnen der gewaltsame Zutritt zum Haus ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:15

    POL-DN: Drei Einbrüche in Düren am Wochenende

    Düren (ots) - Einfamilienhäuser in der Rather Straße, im Pimmenicher Weg und in der Angelastraße gerieten zwischen Freitag (19.12.2025) und Samstag (20.12.2025) in den Fokus von Einbrechern. In der Rather Straße gelangten unbekannte Täter am 19.12.2025 zwischen 14:55 Uhr und 16:05 Uhr gewaltsam durch eine rückwärtige Tür ins Haus. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 04:52

    POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Alkoholeinfluss

    Düren (ots) - Am Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Oststraße in Düren. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Kerpen kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte einen geparkten Pkw und kam unmittelbar vor einer Hauswand zum Stehen. Beide Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden, wodurch diese nicht mehr fahrbereit waren. Ob der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren