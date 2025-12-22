Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Rurstraße wurden am vergangenen Freitag (19.12.2025) insgesamt drei Personen leicht verletzt. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Jülich war mit seinem Pkw bei stockendem Verkehr auf vorausfahrende Fahrzeuge aufgefahren.

Gegen 13:35 Uhr staute sich der Verkehr auf der Großen Rurstraße. Der Unfallverursacher, der wie die beiden anderen Beteiligten aus Richtung Aachener Landstraße in Richtung Neusser Straße unterwegs war, konnte im Kreuzungsbereich zur Kartäuser Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw eines vorausfahrenden 33-Jährigen aus Jülich auf. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin verletzten sich hierbei leicht. Die Wucht des Aufpralls schob den Pkw auf ein davor wartendes Fahrzeug einer 32-jährigen Frau aus Jülich. Auch sie erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.500,- Euro geschätzt.

