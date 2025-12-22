Polizei Düren

POL-DN: Beim Einparken Fahrzeug touchiert

Düren (ots)

Ein Parkrempler auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Gürzenich wurde am Samstagmorgen (20.12.2025) einer 57-jährigen Frau zum Verhängnis. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich alkoholisiert war.

Gegen 10:55 Uhr versuchte die Frau aus Düren mit ihrem Pkw in eine Parklücke auf dem Supermarktgelände in der Valencienner Straße einzuparken. Hierbei stieß sie gleich zweimal gegen einen geparkten Pkw. Da dies einer Zeugin merkwürdig erschien, informierte diese umgehend die Polizei. Die Beamten fanden schnell den Grund für die Fahrunsicherheiten heraus. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Gegen die Frau aus Düren wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Wert geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell