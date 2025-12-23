Polizei Düren

POL-DN: Alle Jahre wieder - Kerze verursacht Wohnungsbrand

Düren (ots)

Eine Kerze sorgte am gestrigen Abend (22.12.2025) für einen Wohnungsbrand in der Tivolistraße. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Gegen 19:25 Uhr erreichte Feuerwehr und Polizei die Meldung über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Düren. Den Einsatzkräften gelang es schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen und somit Schlimmeres zu verhindern. Nach Angaben der Geschädigten hatte eine Kerze im Wohnzimmer einen Pappkarton in Brand gesetzt und so das Feuer verursacht. Vor Eintreffen der Feuerwehr habe man noch versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Personen wurden nicht verletzt aber es entstand erheblicher Sachschaden am Wohnungsinventar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren beim Umgang mit offenem Feuer. Insbesondere das Einatmen von bereits geringen Mengen Brandrauch kann zur akuten tödlichen Bedrohung werden. Jeder, der in der Vorweihnachtszeit mit Kerzen und anderem offenen Feuer umgeht, sollte sich der Gefährlichkeit mehr als nur bewusst sein, denn eine noch so kleine Kerze kann sich zur persönlichen Katastrophe auswirken.

