Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher waren auch an Weihnachten aktiv - Die Polizei sucht Zeugen

Düren / Merzenich / Inden (ots)

Der Weihnachtsfrieden hielt bislang unbekannte Täter nicht davon ab, über die Feiertage mehrere Einbrüche zu verüben. An Heiligabend sowie am ersten Weihnachtsfeiertag wurden insgesamt drei Einfamilienhäuser in verschiedenen Ortschaften Ziel von Einbrechern.

In Merzenich verschafften sich Unbekannte am Mittwoch (24.12.2025) zwischen 14:40 Uhr und 19:18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mittelstraße. Im Inneren durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen und entwendeten Goldschmuck.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Donnerstag (25.12.2025) in Düren. Zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Gürzenicher Straße ein. Auch hier wurden Schränke durchsucht. Zudem öffneten die Täter gewaltsam einen Tresor und entwendeten daraus Elektrogeräte.

Ebenfalls am ersten Weihnachtsfeiertag kam es in Inden zu einem Einbruch. Zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Langerweher Straße. Aus einem Tresor entwendeten sie Bargeld.

Die Kriminalpolizei erschien an allen Tatorten zur Spurensicherung und hat die Ermittlungen in den jeweiligen Fällen aufgenommen. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

