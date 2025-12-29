PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tiernahrungsgeschäft - Tresor entwendet

Niederzier (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (27.12.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft für Tiernahrung in der Straße Rurbenden.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 00:47 Uhr und 03:55 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Geschäft. Im Inneren entwendeten sie einen Tresor. Anschließend transportierten die Täter den Tresor aus dem Gebäude, verluden ihn in ein bislang unbekanntes Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Straße Rurbenden beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

