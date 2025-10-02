Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind beim Spielen verunglückt

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Kind beim Spielen verunglückt

Ein sechsjähriger Junge ist am Donnerstagvormittag auf einem Spielplatz in der Lautlinger Straße im Stadtteil Ebingen verunglückt. Der Bub war gegen 11.45 Uhr auf dem schulischen Kinderspielplatz im Bereich einer sogenannten Sandwerkstatt beim Spielen, als er dort von einem an einer Kette befestigter Sandeleimer aus Kunststoff am Genick getroffen wurde. Dabei erlitt das Kind möglicherweise Verletzungen noch unklaren Ausmaßes. Der Junge wurde nach einer notärztlichen Erstuntersuchung vor Ort vorsorglich von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus geflogen. (cw)

