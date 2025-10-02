POL-RT: Kind beim Spielen verunglückt
Reutlingen (ots)
Albstadt (ZAK): Kind beim Spielen verunglückt
Ein sechsjähriger Junge ist am Donnerstagvormittag auf einem Spielplatz in der Lautlinger Straße im Stadtteil Ebingen verunglückt. Der Bub war gegen 11.45 Uhr auf dem schulischen Kinderspielplatz im Bereich einer sogenannten Sandwerkstatt beim Spielen, als er dort von einem an einer Kette befestigter Sandeleimer aus Kunststoff am Genick getroffen wurde. Dabei erlitt das Kind möglicherweise Verletzungen noch unklaren Ausmaßes. Der Junge wurde nach einer notärztlichen Erstuntersuchung vor Ort vorsorglich von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus geflogen. (cw)
Rückfragen bitte an:
Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102
Polizeipräsidium Reutlingen
Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell