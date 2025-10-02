Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht des erpresserischen Menschenraubes - Tatverdächtige festgenommen (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des erpresserischen Menschenraubes sind am frühen Donnerstagmorgen (02.10.2025) ein 17-jähriger Jugendlicher sowie zwei Heranwachsende im Alter von 19 und 20 Jahren in Balingen von der Polizei festgenommen worden. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Balingen wurden dabei von präsidiumseigenen Fahndungskräften sowie einem Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Alle drei Tatverdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeit vorliegenden Ermittlungsergebnissen zufolge soll der 19-Jährige am Abend des 26.07.2025 einen ihm bekannten 15-Jährigen im Zuge eines vereinbarten Treffens auf einem Parkplatz im Stadtgebiet von Balingen mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Im weiteren Verlauf sollen der 19-Jährige sowie der 20-Jährige mit dem Geschädigten in einem Pkw an den Stadtrand gefahren sein, wobei unterwegs auch der 17-Jährige zugestiegen sein soll. Wie bislang bekannt ist, soll das Opfer auf der Fahrt sowie nach dem Aussteigen unter erneuten Drohungen mit der Waffe zur Aushändigung seiner Bauchtasche sowie seines Handys genötigt und vom 17-Jährigen mehrmals geschlagen worden sein. Der 19-Jährige soll außerdem mehrere Schüsse in Richtung des Geschädigten abgegeben haben. Der leichtverletzte 15-Jährige wurde anschließend am Tatort zurückgelassen.

Im Zuge der unmittelbar nach der Anzeigeerstattung eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen das Trio derart, dass von der Staatsanwaltschaft Hechingen richterliche Haftbefehle gegen die drei Personen erwirkt werden konnten. Diese wurden am frühen Donnerstagmorgen vollstreckt.

Die beiden 17 und 20 Jahre alten Deutschen sowie der 19-jährige türkische Staatsangehörige wurden an ihren Wohnanschriften in Balingen festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser ordnete gegen alle drei Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen fanden und beschlagnahmten die Ermittler unter anderem die Geldbörse des Geschädigten, die sich bei der Tat in dessen Bauchtasche befunden hatte, sowie Waffen und Munition, darunter auch die mutmaßlich verwendete Schreckschusswaffe. Auch der offenbar bei der Tat genutzte Pkw wurde beschlagnahmt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum genauen Ablauf sowie zum Motiv der Tatdauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell