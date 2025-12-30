Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Werkstatt - Bargeld entwendet

Düren (ots)

Zwischen Montag vergangener Woche (22.12.2025) und gestern (29.12.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt an der Fritz-Erler-Straße.

Unbekannte Täter gelangten in dem genannten Zeitraum auf das Firmengelände und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt. In den Werkstatt- und Büroräumen durchsuchten sie anschließend Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Die Täter verließen den Tatort unerkannt. Der Einbruch wurde am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr festgestellt. In welcher Höhe Bargeld entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fritz-Erler-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell