Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch im Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Montag (29.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige zwischen 13:15 Uhr und 16:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Miesheimer Weg.

Nach dem Eindringen durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Welche Gegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Miesheimer Wegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell