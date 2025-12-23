Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Mit LPG betriebener PKW brannte vollständig aus; Sicherheitsventil des Gastanks blies ab

Datteln (ots)

Am 23.12.2025 ging gegen 04:20 Uhr bei der Feuerwehr Datteln die Meldung über einen brennenden Pkw ein, die sich beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte. Der Einsatzleiter leitete umgehend Löschmaßnahmen ein und sicherte die Einsatzstelle weiträumig ab, da es sich um ein mit Autogas (LPG) betriebenes Fahrzeug handelte und der Gastank bereits über das Sicherheitsventil abgeblasen hatte. Aus Sicherheitsgründen wurde der Brand aus der Deckung heraus mit einem Wasserwerfer gelöscht; verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), eine Drehleiter mit Korb (DLK), ein Tanklöschfahrzeug (TLF), ein Rettungswagen (RTW) sowie die Polizei.

Für weitergehende Rückfragen zu polizeilichen Maßnahmen oder zur Ursachenermittlung werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich an das Polizeipräsidium Recklinghausen, Pressestelle, pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de zu wenden.

