PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Datteln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Mit LPG betriebener PKW brannte vollständig aus; Sicherheitsventil des Gastanks blies ab

FW Datteln: Mit LPG betriebener PKW brannte vollständig aus; Sicherheitsventil des Gastanks blies ab
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Datteln (ots)

Am 23.12.2025 ging gegen 04:20 Uhr bei der Feuerwehr Datteln die Meldung über einen brennenden Pkw ein, die sich beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte. Der Einsatzleiter leitete umgehend Löschmaßnahmen ein und sicherte die Einsatzstelle weiträumig ab, da es sich um ein mit Autogas (LPG) betriebenes Fahrzeug handelte und der Gastank bereits über das Sicherheitsventil abgeblasen hatte. Aus Sicherheitsgründen wurde der Brand aus der Deckung heraus mit einem Wasserwerfer gelöscht; verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), eine Drehleiter mit Korb (DLK), ein Tanklöschfahrzeug (TLF), ein Rettungswagen (RTW) sowie die Polizei.

Für weitergehende Rückfragen zu polizeilichen Maßnahmen oder zur Ursachenermittlung werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich an das Polizeipräsidium Recklinghausen, Pressestelle, pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Datteln
presse-feuerwehr@stadt-datteln.de
+49 160 982 673 58

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Datteln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Datteln
Weitere Meldungen: Feuerwehr Datteln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren