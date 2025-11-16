Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Pferd "Pirat" versucht Flucht durch Stallfenster

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Datteln (ots)

Die Einsatzmeldung "Pferd im Fenster" war für die alarmierte Hauptwache der Feuerwehr Datteln sicher eher ungewöhnlich. So stand man vor Ort auch vor einer besonderer Herausforderung. Das Pferd "Pirat" hatte augenscheinlich versucht, die ärztlich angeordnete Boxenpflicht, durch einen Sprung aus dem Fenster zu beenden. Dabei blieb es mit den Hinterläufen hängen und brachte die Feuerwehr auf den Plan. In enger Zusammenarbeit mit dem Tierarzt wurde das Pferd zunächst mit B-Schläuchen und Trecker gesichert und dann in Narkose gelegt. Anschließend wurde das Tier mit vereinten Kräften im Geschirr gedreht und aus dem Fenster geschoben. Aufgrund der Vorerkrankung musste jede Bewegung des Tieres mit dem Tierarzt abgestimmt werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Das ebenfalls alarmierte THW Datteln, welches mit schwerem Gerät die Fensteröffnung erweitern sollte falls der Versuch des Drehens scheitern sollte, brauchte nicht mehr eingreifen. Nach dem Ausschlafen der Narkose gab es eine Extrakuscheleinheit mit der Besitzerin.

Ende gut, alles gut.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell