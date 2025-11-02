Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Schwerer Verkehrsunfall auf Recklinghäuser Straße

Um 23:08 Uhr wurde die Feuerwehr Datteln zu einem im Graben befindlichen PKW auf der Recklinghäuser Straße alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass der PKW neben einem Baum stand, auf der Fahrerseite massive Verformungen aufwies und der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt war. Aufgrund der Gesamtsituation entschied man sich in Absprache mit dem Rettungsdienst für eine Crashrettung, was bedeutet, dass der Patient schnellstmöglich aus dem verunfallten Fahrzeug befreit wird. Dazu wurde die Einsatzstelle in zwei Bereich gegliedert, so dass der ebenfalls mitalarmierte Freiwillige Löschzug auf der einen Seite des PKW und die hauptamtliche Wache parallel auf der anderen Seite mit entsprechrnden Rettungsgeräten arbeiteten. Der Patient wurde nach der Rettung in ein Recklinghäuser Krankenhaus der Maximalversorgung verbracht. Bei weiteren Fragen verweisen wir an die Pressestelle der Polizei Recklinghausen.

