PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Datteln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Schwerer Verkehrsunfall auf Recklinghäuser Straße

FW Datteln: Schwerer Verkehrsunfall auf Recklinghäuser Straße
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Datteln (ots)

Um 23:08 Uhr wurde die Feuerwehr Datteln zu einem im Graben befindlichen PKW auf der Recklinghäuser Straße alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass der PKW neben einem Baum stand, auf der Fahrerseite massive Verformungen aufwies und der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt war. Aufgrund der Gesamtsituation entschied man sich in Absprache mit dem Rettungsdienst für eine Crashrettung, was bedeutet, dass der Patient schnellstmöglich aus dem verunfallten Fahrzeug befreit wird. Dazu wurde die Einsatzstelle in zwei Bereich gegliedert, so dass der ebenfalls mitalarmierte Freiwillige Löschzug auf der einen Seite des PKW und die hauptamtliche Wache parallel auf der anderen Seite mit entsprechrnden Rettungsgeräten arbeiteten. Der Patient wurde nach der Rettung in ein Recklinghäuser Krankenhaus der Maximalversorgung verbracht. Bei weiteren Fragen verweisen wir an die Pressestelle der Polizei Recklinghausen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Pressestelle Polizei Recklinghausen

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Datteln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Datteln
Weitere Meldungen: Feuerwehr Datteln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren