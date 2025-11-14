PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Datteln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Verkehrsunfall mit technischer Rettung

FW Datteln: Verkehrsunfall mit technischer Rettung
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Datteln (ots)

Um 8:23 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person zur Einmündung Neuer Weg/Dortmunder Straße alarmiert. Vor Ort mussten 2 Personen rettungsdienstlich versorgt werden. Eine Person wurde nach der notärztlichen Erstversorgung schonend aus dem verunfallten Fahrzeug befreit. Dazu wurden auf der Fahrerseite sowohl die Türen als auch die B-Säule mit Rettungsgerät entfernt. Die schwerverletzte Person aus dem PKW wurde anschließend durch den Rettungsdienst ins Knappschaftskrankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Datteln
presse-feuerwehr@stadt-datteln.de
+49 160 982 673 58

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Datteln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Datteln
Weitere Meldungen: Feuerwehr Datteln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren