Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Verkehrsunfall mit technischer Rettung

Datteln (ots)

Um 8:23 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person zur Einmündung Neuer Weg/Dortmunder Straße alarmiert. Vor Ort mussten 2 Personen rettungsdienstlich versorgt werden. Eine Person wurde nach der notärztlichen Erstversorgung schonend aus dem verunfallten Fahrzeug befreit. Dazu wurden auf der Fahrerseite sowohl die Türen als auch die B-Säule mit Rettungsgerät entfernt. Die schwerverletzte Person aus dem PKW wurde anschließend durch den Rettungsdienst ins Knappschaftskrankenhaus gebracht.

