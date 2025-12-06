Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Erneut brennende Mülltonnen am Comenius Gymnasium Datteln

Datteln (ots)

Bereits mehrfach brannten Mülltonnen auf dem abgeschlossenen Schulhof des Comenius Gymnasium Datteln. Auch am Nikolausabend wurde die Hauptwache um 2:51 Uhr erneut zum Gymnasium alarmiert. Wieder brannten mind. vier 1000 Liter Mülltonnen, die abgelöscht werden mussten. Ein Gebäudeschaden entstand nach Informationen der Feuerwehr nicht. Die Brandursachenermittlung liegt bei der Polizei.

Bereits zuvor war die Feuerwehr um 2:29 Uhr zur "An der Josefkirche" und um 2:42 Uhr zum Sportpark Mitte alarmiert worden. Hier war zwar Feuerschein erkennbar, jedoch stammte dieses von den brennenden Mülltonnen am Gymnasium. Erst nach einem erneuten Anrufer konnte schließlich die Einsatzstelle klar definiert werden.

