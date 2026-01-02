PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch am Silvestermorgen - die Polizei sucht Zeugen

Langerwehe (ots)

Am Mittwoch (31.12.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Jakobstraße ein.

Im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Entwenden konnten die Täter Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Jakobstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei das Führen einer Wertgegenstandsliste. Diese erleichtert es, Wertgegenstände vollständig zu erfassen und zu dokumentieren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

