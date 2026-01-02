PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Linnich (ots)

Auch am Silvesterabend (31.12.2026) waren Einbrecher aktiv. In der Mäusgasse wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Gegen 20:45 Uhr hörte die Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Haus aufhielt, ein nicht zuzuordnendes Geräusch. Zunächst hielt sie dieses für den üblichen Silvesterlärm. Als sie um 21:05 Uhr weitere Geräusche vernahm, schaute sie nach, woher diese stammen. Dabei musste sie feststellen, dass sich mindestens ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatte. Offensichtlich wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Der oder die Täter konnten mit diversem Schmuck sowie der Brieftasche der Bewohnerin samt Bargeld unerkannt flüchten.

Zeugen, die zwischen 20:45 Uhr und 21:05 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mäusgasse gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

