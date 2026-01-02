Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht am Neujahrsmorgen

Nideggen (ots)

Am Neujahrsmorgen (01.01.2025) kam es gegen 08:30 Uhr auf der Rather Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Rather Straße in Fahrtrichtung Neuweg, als es zu einem Verkehrsunfall kam. Das Fahrzeug prallte gegen einen Zaun. Ein Zeuge nahm einen lauten Knall wahr und stellte anschließend das verunfallte Fahrzeug sowie zwei augenscheinlich alkoholisierte Männer fest. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich daraufhin samt der Kennzeichen des Fahrzeugs vom Unfallort, während sich eine weitere beteiligte Person an einer Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle aufhielt. Bei der am Unfallort verbliebenen Person handelte es sich um einen 24-jährigen Mann aus Zülpich, der schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der 20-jährige zweite Unfallbeteiligte, ebenfalls aus Zülpich, an der Halteranschrift des Fahrzeugs angetroffen werden. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab er an, keine Erinnerung an einen Verkehrsunfall zu haben, klagte jedoch über Schmerzen am gesamten Körper. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auch dem 24-Jährigen, der dem Fahrzeug zugeordnet werden konnte, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da nicht in Gänze ausgeschlossen werden konnte, dass er das Fahrzeug geführt hat. Beide Personen machten keine Angaben zum Unfallgeschehen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Euskirchen. Die Rather Straße war bis 15:47 Uhr gesperrt. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 21.650 Euro geschätzt. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Fahrereigenschaft dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zur Frage geben können, wer das Fahrzeug geführt hat, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 - 949-0 zu melden.

