Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kollision mit Straßenbaum: 24-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Mittwoch (7. Januar 2026) kam es gegen 16:00 Uhr an der Sevelener Straße in Kerken zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort befuhr mit einem Peugeot die Sevelener Straße aus Fahrtrichtung Kerken kommend und kam dabei, nach aktuellem Kenntnistand aufgrund von Glätte, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug, welches im Frontbereich beschädigt wurde, mit einem Straßenbaum. Der 24-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. (pp)

