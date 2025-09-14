POL-WAF: Ahlen. Informationen rund um das Zweirad auf dem Markt

Warendorf (ots) - Am Samstag (13.09.2025 um 10:55 Uhr) wurde in Ahlen ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 33-jährige aus Hamm fuhr mit seinem Motorrad auf der Dolberger Straße von Dolberg in Richtung Ahlen. Vor ihm fuhr ein 71-jähriger Mann aus Breckerfeld, der mit seinem Pkw von der Dolberger Straße nach links in die Lambertistraße abbiegen wollte. Aus diesem Grund hatte er seine ...

