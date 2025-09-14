POL-WAF: Ahlen. Informationen rund um das Zweirad auf dem Markt
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 17.9.2025 ist die Polizei mit einem Informationsstand auf dem Ahlener Markt. Zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr stellen sich die Verkehrs- und Kriminalpräventionskräfte den Bürgerinnen und Bürgern. An diesem Tag stehen die Nutzung und Sicherung von Fahrrad, Pedelec und E-Scooter im Vordergrund. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich!
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell