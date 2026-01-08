Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Uedem (ots)

Am Samstag (25. Oktober 2025) kam es gegen 13:30 Uhr in Uedem zu einem Computerbetrug. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hob mit einer entwendeten EC-Karte einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Nachdem der männliche Tatverdächtige das Geld in einer Bankfiliale in Uedem abgehoben hatte, suchte er einen Discounter und einen Supermarkt, ebenfalls in Uedem, auf und kaufte dort mit der EC-Karte für einen mittleren dreistelligen Betrag ein. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera in den Räumlichkeiten der Bankfiliale videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/191146

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell