Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: 39-Jähriger wegen tätlichen Angriffs in Gewahrsam

Duisburg (ots)

Ein 39-Jähriger kam am Freitagabend (2. Januar, gegen 20:30 Uhr) wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizisten in Polizeigewahrsam. Der Mann hatte in der Wohnung seiner Mutter (65) an der Kammerstraße randaliert und wollte sie nicht verlassen, sodass die Frau die Polizei informierte. Die eingesetzten Kräfte öffneten die Wohnungstür per Schlüssel. Der 39-Jährige verhielt sich aggressiv, bedrohte die Polizei, schlug in Richtung eines Beamten und traf ihn im Nacken, weshalb er zu Boden gebracht wurde und schließlich in Gewahrsam kam. Jetzt muss er sich mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell