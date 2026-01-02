PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: 14-Jähriger durch Feuerwerkskörper verletzt

Duisburg (ots)

Weil ein Jugendlicher (14) durch einen Knallkörper Verbrennungen erlitt, rückte die Polizei am Neujahrsabend (1. Januar, 18 Uhr) zur Angertaler Straße aus.

Die Schwester (18) des Verletzten schilderte den Einsatzkräften, dass ihr Bruder sich kurz zuvor im Innenhof des Mehrfamilienhauses befunden habe. Plötzlich fiel ein Gegenstand von hinten in den Pullover des 14-Jährigen, detonierte dort und verletzte ihn.

Als der Verletzte sich umdrehte, sah er eine Gruppe Jugendlicher, die den Innenhof verließ. Die Polizisten konnten am Rücken des Jungen Verletzungen feststellen. Der Pullover hatte mehrere Brandlöcher.

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

