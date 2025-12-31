Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mann bei Auseinandersetzung im Duisburger Hauptbahnhof gestorben

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (31. Dezember, 20:36 Uhr) erhielt die Polizei Duisburg von der Bundespolizei Kenntnis, dass es im Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (39, 67) gekommen ist.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 39-Jährige auf seinen Kontrahenten im Bereich eines Wartehäuschens an einem Bahngleis körperlich eingewirkt haben, so dass dieser das Bewusstsein verlor.

Alarmierte Rettungskräfte versuchten vergeblich den 67-Jährigen zu reanimieren.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet den Sachverhalt als vollendetes Tötungsdelikt. Unter ihrer Sachleitung richtete die Polizei Duisburg eine Mordkommission ein.

Einsatzkräfte nahmen den 39-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Obduktion des Leichnams an.

Die Ermittlungen zu dem Motiv und weiteren Hintergründen der Tat dauern an.

