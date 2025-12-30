PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei Duisburg bereitet sich auf den Silvestereinsatz vor

Duisburg (ots)

Duisburger Polizistinnen und Polizisten werden zu Silvester gemeinsam mit Kräften des Bürger- und Ordnungsamtes, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz sein, um in der Stadt für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.

Neben den uniformierten Beamtinnen und Beamten aus Wach- und Wechseldienst sowie der Einsatzhundertschaft werden auch zivile Einsatzkräfte unterwegs sein. Diese Maßnahmen dienen dazu, schnell und flexibel auf alle Situationen reagieren zu können. Die Polizei wird insbesondere die Örtlichkeiten im Blick behalten, wo erfahrungsgemäß größere Menschenansammlungen zu erwarten sind, etwa in zentralen Bereichen der Stadt oder an beliebten Treffpunkten.

"Silvester ist für viele Menschen ein Höhepunkt des Jahres, gleichzeitig für Einsatzkräfte eine besonders arbeitsintensive Nacht", erklärt der Leitende Polizeidirektor Jörg Hansmeyer: "Wir erwarten von allen Feiernden, dass sie sich rücksichtsvoll verhalten, aufeinander achten und Regeln für den Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie den Straßenverkehr einhalten. So tragen Sie dazu bei, die Situation für alle - vor allem für Familien, ältere Menschen und Einsatzkräfte - sicherer zu gestalten."

Wichtige Hinweise für die Bevölkerung: 

- Achten Sie auf einen sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern und nutzen Sie ausschließlich zugelassene pyrotechnische Gegenstände.
- In einer Kampagne auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen warnen wir vor den Gefahren, die von erlaubnispflichtigen oder illegalen Feuerwerkskörpern ausgehen können. 
Links:
 https://www.instagram.com/reel/DR9GsufEfq7/?igsh=czd3cWxidHd3YWZr [instagram.com]
 https://www.facebook.com/share/r/169eBP6Yvg/?mibextid=wwXIfr [facebook.com]
- Hinweise und Regeln für den Umgang mit Feuerwerkskörpern können 
Sie über den nachfolgenden Link abrufen: 
 https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/225-silvesterfeuerwerk/
- Respektieren Sie die Einsatzkräfte von Polizei, Bürger- und Ordnungsamt, Feuerwehr
und Rettungsdiensten sowie die Mitarbeitenden der Duisburger 
Verkehrsbetriebe, die für Sie an Silvester im Einsatz sind! - "Don't drink and drive!" 
- Kein Alkohol am Steuer - das gilt auch für E-Scooter oder das Fahrrad! 
- Nehmen Sie Rücksicht auf Nachbarinnen und Nachbarn sowie auf besonders schutzbedürftige Menschen in Ihrer Umgebung.

Weil es in den vergangenen Jahren zu strafrechtlich relevantem Verhalten von Personen im Bereich der Pauluskirche kam, installiert die Polizei auch in diesem Jahr ein mobiles Videobeobachtungssystem vom 31. Dezember 18 Uhr bis zum 2. Januar 10 Uhr.

In der Leitstelle der Polizei wird geschultes Personal die Kameras bedienen und das Geschehen am Monitor beobachten, sodass im Bedarfsfall Videomaterial gespeichert und ausgewertet werden kann. Die Rechtsgrundlage für die mobile Videobeobachtung ergibt sich aus §15a PolG NRW. Spezielle Hinweisschilder informieren die Bürgerinnen und Bürger über den Beginn der Video-Zonen.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der stationären und mobilen Videobeobachtung finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/polizeiliche-videobeobachtung-in-duisburg

Die Polizei wird über den Jahreswechsel dort präsent sein und einschreiten, wo Regeln missachtet werden. Gleichzeitig wünschen wir allen Duisburgerinnen und Duisburgern einen friedlichen Jahreswechsel.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

