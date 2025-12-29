Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Dank Zeugenhinweis - illegale Böller im Kofferraum entdeckt

Duisburg (ots)

Ein Zeugenhinweis brachte die Polizei in der Nacht zu Sonntag (27. Dezember 2025, 23:50 Uhr) auf die Spur eines 33-Jährigen, der erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper in seinem Kofferraum gelagert haben soll. Die Zeugin (45) hatte beobachtet wie der Mann mit einem Unbekannten offenbar einen Sprengkörper aus dem Kofferraum holte. Kurz darauf knallte es in unmittelbarer Nähe laut. Die Polizei stellte in besagtem Kofferraum sieben Sprengkörper sicher, die nicht frei verkäuflich sind. Bei ihnen handelt es sich um Feuerwerk mit erhöhtem Gefahrenpotential, das nur von ausgebildeten Profis und mit behördlicher Erlaubnis genutzt werden darf. Der 33-Jährige bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

