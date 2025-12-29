Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Container einer Markthalle aufgebrochen: Feuerwerkskörper gestohlen

Duisburg (ots)

Über die Weihnachtstage (24. Dezember, 14 Uhr bis 27. Dezember, 9:25 Uhr) drangen Unbekannte auf das Gelände einer Markthalle im Bereich der Warenanlieferung ein. Durch einen Zaun verschafften sich die Täter Zugang zum Areal und brachen in zwei Container ein. Aus diesen stahlen sie Feuerwerkskörper, die schätzungsweise einen mittleren fünfstelligen Wert haben.

Beamte der Kriminalpolizei entdeckten bei der Spurensicherung Reifenspuren, die vermutlich von dem Auto der Täter stammen. Zudem wurden Fahrzeugteile sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet Videoaufzeichnungen aus. Die Beamten suchen zudem Zeuginnen und Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die Täter oder einen weißen Transporter gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

